Почему Россия не бомбит исторический центр Киева: военный эксперт рассказал

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему центральная часть Киева и органы государственной власти до сих пор не стали объектами атак террористической России, уничтожающей инфраструктуру и убивающей гражданских людей в Украине.

Исторический центр Киева, по мнению Жданова, несет в себе основу истории, которую россияне, вероятно, считают "своей" и пытаются присвоить себе.

Об этом он рассказал в интервью Politeka.

"Второй момент – там все строилось в расчете на ядерный удар по Киеву. Поэтому там бомбы – не бомбы, это не решит никакой проблемы. Одно дело, когда они бьют по промзонам или открыто расположенным объектам инфраструктуры. А другое – когда там есть сооружения, рассчитанные на ядерный удар средней мощности", — добавил военный эксперт.

Ранее пропагандисты Путина заявили, что Киев "проводит" военные учения и "пускает" ракеты в сторону Тайваня.

Напомним, в Киевской области в колодце нашли тело погибшего во время российской оккупации.

Как сообщалось, в Командование объединенных сил ВСУ объяснили, смогут ли оккупанты продвигаться на Киевском направлении.

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