Почему Россия не бомбит исторический центр Киева: военный эксперт рассказал

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему центральная часть Киева и органы государственной власти до сих пор не стали объектами атак террористической России, уничтожающей инфраструктуру и убивающей гражданских людей в Украине.
Исторический центр Киева, по мнению Жданова, несет в себе основу истории, которую россияне, вероятно, считают "своей" и пытаются присвоить себе.
Об этом он рассказал в интервью Politeka.
"Второй момент – там все строилось в расчете на ядерный удар по Киеву. Поэтому там бомбы – не бомбы, это не решит никакой проблемы. Одно дело, когда они бьют по промзонам или открыто расположенным объектам инфраструктуры. А другое – когда там есть сооружения, рассчитанные на ядерный удар средней мощности", — добавил военный эксперт.
Ранее пропагандисты Путина заявили, что Киев "проводит" военные учения и "пускает" ракеты в сторону Тайваня.
Напомним, в Киевской области в колодце нашли тело погибшего во время российской оккупации.
Как сообщалось, в Командование объединенных сил ВСУ объяснили, смогут ли оккупанты продвигаться на Киевском направлении.
Читайте также:
- Ракета с ядерным зарядом: Жданов рассказал, что произойдет, когда ее сбить
- Россия снова ударила ракетами по Киеву: в ГСЧС показали последствия обстрела жилого дома (фото, видео)
- Под завалами 9-этажки в Киеве, в которую попала российская ракета, находятся люди — Кличко