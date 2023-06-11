Почему Россия массированно атаковала Киев в мае: объяснение Игната

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что Россия усиленно атаковала Киев в течение мая с пропагандистской целью. Им нужно было показать собственному населению хоть какие-то результаты так называемой "СВО".

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил рассказал в интервью для "УП".

"Ракетные обстрелы Киева в принципе никогда не останавливались. Это – сердце Украины. Здесь много интересующих врага стратегических объектов: и органы госвласти, и различные госинституции, и банковская система, и гидротехнические сооружения", — коротко и лаконично объяснил Игнат.

"Пропагандистская цель чрезвычайно важна. Они не достигли желаемого эффекта на восточном направлении: Бахмут им удалось уничтожить, но не взять. Они понесли фактически сокрушительные потери в технике и в живой силе. Наступательные действия закончились, они перешли к активным оборонительным действиям. Таким образом им нужно что-то продемонстрировать собственному населению. Им нужно, чтобы в Киеве что-то горело, что-то пылало. Особенно их интересует пришедший в Украину Patriot, который показал свою эффективность. Им нужно показать победу российского оружия над американским", — отметил он.

Напомним, в течение мая армия РФ почти каждую ночь атаковала Киев ракетами и иранскими беспилотниками. По мнению офицера резерва ВСУ Андрея Крамарова, к массированным ракетным обстрелам Россия начала готовиться еще два месяца назад – в марте.

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