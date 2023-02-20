Почему поезда подземки не ездят через мосты во время тревоги: объяснение начальника метро Киева

В Киеве во время воздушной тревоги поезда метро не ездят через мосты, а городская электричка продолжает курсировать. Причина в том, что подземка в работе руководствуется решениями городских властей, запретивших курсирование поездов метрополитена на открытых участках и мостах во время воздушной тревоги.

Об этом ТСН.ua рассказал в эксклюзивном интервью Виктор Брагинский, начальник КП "Киевский метрополитен".

Брагинский отметил, что решение о приостановлении транспорта во время воздушной тревоги было принято в целях безопасности, ведь в такие моменты граждане должны находиться в укрытиях.

Он назвал решение Совета обороны Киева "мудрым" и объяснил, что в одном поезде метро может находиться до 1000 человек, а мосты – это наиболее уязвимые участки, поэтому они и перекрываются во время тревоги.

"Метрополитен в своей работе руководствуется распорядительными документами, которые выдают городские власти — КМВА. Решением Совета обороны Киева было запрещено курсирование поездов метрополитена на открытых участках и мостах во время воздушной тревоги. Также наземный электротранспорт останавливает свою работу. Специалисты отмечают, что когда объявляется воздух, то население должно быть в укрытии, а не ездить в автобусе или в вагоне метро. Решение направлено прежде всего на безопасность гражданского населения", — подчеркнул он.

Говоря о городской электричке, Брагинский заметил, что ему неизвестно, какими правилами она пользуется.

"Она не подчиняется городу. А мы четко выполняем решение Совета обороны Киева, запрещающее движение транспорта во время тревоги", — высказался начальник КП "Киевский метрополитен".

Полную версию интервью о том, что изменилось в метрополитене за год, как он менял режим своей работы во время войны и чего ждать в будущем, читайте здесь.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину столичный метрополитен вдвое сократил объем перевозки пассажиров.

Ранее заместитель председателя КГГА Николай Поворозник пояснил, что с начала полномасштабной войны России против Украины в Киеве были закрыты ряд станций метрополитена, и даже некоторое время не работала красная ветвь метро по соображениям безопасности, охраны и обороны города города.

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