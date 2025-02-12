Почему ночью в Киеве звучало много взрывов: Игнат рассказал детали мощного удара баллистикой

Атака РФ ночью 12 февраля "была мощной: сразу шесть ракет с севера и одна на Кривой Рог из Крыма". В Киеве раздалось много взрывов, хотя сбито было шесть ракет.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии NV.

"Когда сбитая ракета падает на землю – это уже взрыв. Перед этим идет выход зенитных ракет, тоже идет характерный взрыв, как хлопок. Затем подрыв в воздухе в результате попадания. Соответственно, может в воздухе разорваться и враждебная баллистическая ракета. Затем это падает вниз в виде фрагментов – тоже может быть взрыв на земле", – пояснил он.

По словам Игната, для сбивания баллистической ракеты применима не одна, а две зенитные управляемые ракеты.

Представитель ПС подчеркнул, что российские военные не впервые атакуют столицу баллистикой. Они могут применять баллистические ракеты "Искандер-М", зенитные управляемые как С-400, "Кинжалы", а также северокорейские ракеты KN-23. Игнат подчеркнул, что такие цели могут сбивать только соответствующие системы, в частности, Patriot.

Напомним, ночью против 12 февраля войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Известно, что один человек погиб. Кроме того, четыре человека травмированы.

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