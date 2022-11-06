Почему некоторые дома в Киеве будут всегда оставаться со светом — объяснение ДТЭК

Отключение света в Киеве происходит не во всех домах. Остаются с электричеством именно те здания, где есть объекты критической инфраструктуры.

В некоторых домах столицы во время веерных отключений электроснабжение не выключается.

Об этом рассказал и назвал причину исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время телемарафона.

Из-за интеграции жилой застройки с объектами критической инфраструктуры некоторые киевские здания действительно будут оставаться со светом.

"Многие дома смонтированы с объектами критической инфраструктуры, подстанциями, обеспечивающими воду, связь, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и прочее. Некоторые дома подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры, например, с больницами", — сказал он.

По словам Сакарука, невозможно отключить здание, не выключив объект инфраструктуры.

"Мы просмотрели все дома в Киеве, и остаются сейчас со светом именно те, где есть объекты критической инфраструктуры. Поэтому нельзя их выключать, и они будут со светом. Все остальные дома выключаются в соответствии с графиками, опубликованными на сайтах нашей компании ", – сказал Сахарук.

Отключения электроснабжения длятся по 4 часа для того, чтобы «снизить потребление и сбалансировать спрос и предложение».

Напомним, в Киеве и семи областях продолжаются отключение света. Ограничения потребления электроэнергии необходимы для уменьшения нагрузки на электросети.

Также Европейский Союз выделит Украине 2 5,5 млн. евро в поддержку энергосистемы, а также предоставит энергооборудование.

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