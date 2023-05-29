Почему Киев атакуют, а Москва отдыхает: Кличко обратился к Залужному (видео)

В течение мая враг с маниакальным упрямством обстреливает Киев чуть ли не каждую ночь. Вражеский обстрел в День Киева 28 мая был самым массированным с начала полномасштабного вторжения. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников россиян.

После этой атаки мэр Киева Виталий Кличко обратился к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с вопросом: почему Киев атакуют, а Москва отдыхает.

"Я только одного не могу понять, и этот вопрос могу адресовать господину Залужному. Если столицу Украины россияне могут "кошмарить", почему жители Москвы, столицы России, отдыхают? Такие вещи можно было бы делать, чтобы каждый из них чувствовал, что значит жить в таких условиях, в которых живет Киев скоро уже полтора года", – отметил Кличко.

Что известно о последних атаках Киева

Напомним, что российская армия днем, 29 мая, нанесла массированный удар по Киеву, взрывы слышали в разных районах столицы. Киевская городская военная администрация сообщала об активной работе ПВО в столице. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что оккупанты могли атаковать Киев "Искандером", поскольку ракеты летели по баллистической траектории. По его словам, РФ атаковала с севера.

Ночью 29 мая российские военные также нанесли массированный удар по Киеву и области. Оккупанты применили иранские дроны Shahed и ракеты Х-101/555.

А в ночь на 28 мая вс РФ "поздравили" столицу с Днем Киева – по городу выпустили около 40 беспилотников, максимальное количество с начала полномасштабного вторжения.

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