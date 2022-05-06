Почему еще рано возвращаться в Киев: Кличко назвал несколько причин

Мэр Киева добавил, что после 9 мая можно рассматривать такую возможность.
Жителям Киева, выехавшим из города, еще рано возвращаться домой.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире общенационального телемарафона.
Кличко отметил, что запретить киевлянам возвращаться городские власти не могут, но могут давать рекомендации, исходя из ситуации в городе.
"Люди, возвращаясь, должны понимать, что опасность до сих пор существует. Многие леса и лесополосы в пригородах еще не разминированы. И есть случаи, когда взрываются мирные жители. Надо учитывать также и большое количество блокпостов в столице и напряженную работу коммунальных служб и сервисов города, которые работают в условиях военного положения, поэтому у меня рекомендация – не спешить с возвращением, если есть большое желание – то после 9 мая можно рассматривать такую возможность, но гарантировать безопасность каждому жителю города мы, конечно, не можем, и это все должны понимать. Потому что опасность ракетных обстрелов остается высокой", – подчеркнул мэр столицы.
Напомним, количество возвращающихся в Киев значительно уменьшилось. Если месяц назад в столицу приезжали около 50 тысяч человек, то сегодня это количество уменьшилось до 20 тысяч.
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