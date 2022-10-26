Почему часть домов в Киеве не будут отключать от света: разъяснение ДТЭК

Как сообщила представитель компании "ДТЭК Киевские региональные электросети" Алла Гурова, избежать веерных отключений могут те здания, которые расположены рядом с объектами критической инфраструктуры. При формировании графиков веерных отключений учитывается расположение объектов инфраструктуры рядом с домами, и дома, которые входят в одну линию с важным объектом, могут вообще не подпасть под отключение.

"При формировании графиков стабилизационных отключений учитывается текущая конфигурация сети, мощность потребления и расположения объектов критической социальной инфраструктуры. То есть, например, если от одной линии обеспечивается больница и жилой дом, то этот дом не попадет в график аварийных отключений".

График отключений, например, в Киевской области, по словам Гуровой, формируется следующим образом: все адреса разделены на две очереди, чтобы отключать свет поочередно. Часы отключения каждой группы будут чередоваться каждый день, чтобы потребители не оставались без света постоянно в то же время. При отключении света возможна погрешность в 30-40 минут для переподключения электроснабжения между двумя группами домов.

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