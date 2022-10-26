Почему часть домов в Киеве не будут отключать от света: разъяснение ДТЭК

Почему в некоторых домах Киева при отключении электроэнергии некоторые жилые дома вообще избегают отключения света, каким образом определяются часы отключения.
Как сообщила представитель компании "ДТЭК Киевские региональные электросети" Алла Гурова, избежать веерных отключений могут те здания, которые расположены рядом с объектами критической инфраструктуры. При формировании графиков веерных отключений учитывается расположение объектов инфраструктуры рядом с домами, и дома, которые входят в одну линию с важным объектом, могут вообще не подпасть под отключение.
"При формировании графиков стабилизационных отключений учитывается текущая конфигурация сети, мощность потребления и расположения объектов критической социальной инфраструктуры. То есть, например, если от одной линии обеспечивается больница и жилой дом, то этот дом не попадет в график аварийных отключений".
График отключений, например, в Киевской области, по словам Гуровой, формируется следующим образом: все адреса разделены на две очереди, чтобы отключать свет поочередно. Часы отключения каждой группы будут чередоваться каждый день, чтобы потребители не оставались без света постоянно в то же время. При отключении света возможна погрешность в 30-40 минут для переподключения электроснабжения между двумя группами домов.
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