Побои и истязания: в Киеве переквалифицировали производство в отношении таксиста, который ударил иностранку ногой

Побои и истязания: в Киеве переквалифицировали производство в отношении таксиста, который ударил иностранку ногой

Инцидент произошел 6 сентября на Печерске.

В Киеве таксист подвез к гостинице "Президент" двух итальянок в возрасте. После расчета толкнул, а затем ударил одну из них, ногами забивая очки, которые сзлетели с женщины от удара.

Инцидент произошел 6 сентября на Печерске.

Свое агрессивное поведение таксист объяснил тем, что ему нужно зарабатывать деньги. Он ожидал большую сумму. В свою очередь, пассажирки утверждают, что таксист наматывал дополнительные круги, вероятно, рассчитывая на солидный чай.

В ходе проведения первоочередных следственных действий начато уголовное производство сначала по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Но в ходе выяснения деталей инцидента это событие было переквалифицировано по ч. 1 ст. 126 (Побои и истязания).

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Следователи по согласованию с Печерской окружной прокуратурой города Киева сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в столице в начале августа таксист ударил ножом в живот гражданина США, который вступился за Украину и Грузию.

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