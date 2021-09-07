Побои и истязания: в Киеве переквалифицировали производство в отношении таксиста, который ударил иностранку ногой

Инцидент произошел 6 сентября на Печерске.
В Киеве таксист подвез к гостинице "Президент" двух итальянок в возрасте. После расчета толкнул, а затем ударил одну из них, ногами забивая очки, которые сзлетели с женщины от удара.
Инцидент произошел 6 сентября на Печерске.
Свое агрессивное поведение таксист объяснил тем, что ему нужно зарабатывать деньги. Он ожидал большую сумму. В свою очередь, пассажирки утверждают, что таксист наматывал дополнительные круги, вероятно, рассчитывая на солидный чай.
В ходе проведения первоочередных следственных действий начато уголовное производство сначала по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Но в ходе выяснения деталей инцидента это событие было переквалифицировано по ч. 1 ст. 126 (Побои и истязания).
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Следователи по согласованию с Печерской окружной прокуратурой города Киева сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в столице в начале августа таксист ударил ножом в живот гражданина США, который вступился за Украину и Грузию.