По-весеннему тепло: прогноз погоды в Киеве на понедельник, 21 февраля

Воздух прогреется до +9 градусов.
Погода в Киеве в понедельник, 21 января, будет по-весеннему теплой. Воздух прогреется до +9 градусов.
Об этом сообщает сайт Sinoptik.
На протяжении всего дня небо над столицей будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха от +2 до +9 градусов. Ветер юго-западного направления, 4 м/с.
В Украине будет сухо и тепло, однако в западных областях ожидаются сильные порывы ветра. В стране без существенных осадков, лишь днем в западной части ожидается небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), в Карпатах снег. В северо-восточных областях и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица.
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