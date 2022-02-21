Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

По-весеннему тепло: прогноз погоды в Киеве на понедельник, 21 февраля

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
По-весеннему тепло: прогноз погоды в Киеве на понедельник, 21 февраля

УНИАН

Воздух прогреется до +9 градусов.

Погода в Киеве в понедельник, 21 января, будет по-весеннему теплой. Воздух прогреется до +9 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

На протяжении всего дня небо над столицей будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха от +2 до +9 градусов. Ветер юго-западного направления, 4 м/с.

В Украине будет сухо и тепло, однако в западных областях ожидаются сильные порывы ветра. В стране без существенных осадков, лишь днем в западной части ожидается небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), в Карпатах снег. В северо-восточных областях и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Астропрогноз: что звезды предвещают на следующую неделю

Астропрогноз: что звезды предвещают на следующую неделю

Читайте также:

Следующая публикация