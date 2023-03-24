По улицам Киева будут курсировать трамваи, изготовленные из стали легендарной Азовстали

Компания Татра-Юг приобрела сталь на комбинате еще до полномасштабного вторжения, а на улицы они вышли только сейчас. Восемь новеньких трамваев вышли на маршрут №33, соединяющий Троещину и Дарницу: теперь этот путь занимает всего 15 минут, сообщается на сайте metinvest.media.

Из мариупольского металла по заказу киевлян выпустили партию трамваев с низким полом, усовершенствованной системой отопления, современной вентиляцией и кондиционированием салона. Трамвай оборудован для маломобильных людей и пассажиров с особыми потребностями: внутри есть места с фиксацией инвалидных колясок и детских колясок, пандусы для посадки/высадки у входа, кнопки выхода на нижнем уровне и удобно размеченные сидения для беременных женщин.

Дело мариупольских металлургов Метинвесту еще долго будет радовать украинцев: металл, сделанный до войны, приобрели крупные компании. Еще некоторое время будут появляться объекты, изготовленные из стали ММКИ и Азовстали. К примеру, на Оболони осенью этого года планируют открыть мост-волну.

Как известно, в феврале мариупольские комбинаты прекратили работу. Далее последовали месяцы осады, ежедневные бомбардировки и обстрелы. «Азовсталь» превратилась для всего мира в символ несокрушимости и устойчивости украинцев, а довоенная сталь мариупольских комбинатов обрела новую жизнь. В частности, из последней партии металла, произведенного на заводе, были созданы браслеты «Символ несокрушимости», раскупившиеся в рекордно короткие сроки. Все деньги, вырученные из продажи, были направлены на проект «Армия дронов».

Напомним, что корпус будущего флагмана Военно-морских сил ВСУ, корвета «Гетман Иван Мазепа», который сейчас строится в Турции, также сделан из стали «Азовстали» и «ММК им. Ильича» группы Метинвест.