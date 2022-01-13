По Киеву разъезжает ковер-Mercedes S-класса: фото

Автомобиль раскрашен как ковер, лежавший на полу или висевший на стене у наших бабушек.
По Киеву разъезжает необычный Mercedes S-класса.
Автомобиль раскрашен как ковер, лежавший на полу или висевший на стене у наших бабушек.
Фото такого необычного, так сказать, тюнингованного автомобиля обнародовал паблик "Великий Киев".
"В Киеве был замечен ковер-Mercedes S-класса. Как вам такой тюнинг?", — говорится в сообщении под фото.
Напомним, инженеры Mercedes-Benz создали новый сверхэффективный электромобиль, который от одного заряда может проехать более 1000 километров.
Но этого "красавца" приобрести не получится. Автопроизводитель планирует использовать машину для тестирования новых технологий. Mercedes-Benz постоянно пытается поднять эффективность своих электромобилей, но для того чтобы выпустить на рынок новую технологию, ее нужно много тестировать. И именно эту миссию будет выполнять новинка.
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