По Киеву гуляют вирусы: действительно ли могут закрыть школы и садики и как уберечь детей

В Киеве все школы и детсады могут перевести на дистанционное обучение. Такое неожиданное заявление 6 февраля сделали в Киевской городской администрации. Во власти призывают родителей ответственно отнестись к этой информации, ведь в столице резко возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Как киевлянам уберечь детей, действительно ли могут закрыть школы и садики и какие вирусы гуляют по столице — в эксклюзиве TSN.UA.

В Киеве "гуляют" вирусы

Более 20 тысяч случаев гриппа и ОРВИ всего за последнюю неделю. В Киевской городской государственной администрации ошеломили свежими статистическими данными — в столице фиксируют резкий скачок заболеваемости, в том числе среди детей!

В целом, в Киеве по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 14,5% преимущественно за счет детского населения. Так, случаев заболевания у детей выявлено 11305 против 9061 за прошедшую неделю (рост на 24,8%). Заболеваемость среди взрослых изменилась с 8605 на 8924 (рост на 3,7%).

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Дети составляют 55,9% от общего количества, на прошлой неделе – 51,3%. Заболеваемость среди школьников выросла на 23,7%. Так, у детей школьного возраста зарегистрирован 6301 случай.

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Растет и количество госпитализированных. За последнюю неделю в больницы попало более 600 человек, две трети из них – дети. Не стоит забывать и о COVID-19. Его через неделю обнаружили у сотни киевлян.

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 14,2%. В настоящее время этот показатель составляет 685,2.

В КГГА готовятся закрывать школы?

В КГГА предупредили — там готовы к решительным мерам, так что если ситуация еще ухудшится, то они будут вынуждены закрыть столичные школы и детсады. Пока ситуация не перешла критический рубеж, родителей призывают с умом подойти к проблеме. Если ваш ребенок имеет симптомы ОРВИ, то не ведите его в школу или детсад. Ваша ответственность убережет не только здоровье вашего ребенка, но и других.

И это не пустые устрашения. Эпидемия гриппа бушует по всей Украине. Самая сложная ситуация в Виннице и Ужгороде. С 29 января и 2 февраля соответственно, дети там на дистанции. Учатся из дома и по всей Винницкой области — в местной ОВА заявили, что на онлайне до сих пор находятся 180 школ. В Ужгороде ситуация вообще пугает. По данным медиков, в городе значительно возросло количество госпитализированных – более чем на 36%, большинство из них – дети. Эпидемическую ситуацию в Ужгороде классифицируют как эпидемию высокой интенсивности с превышением эпидпорога на 80,1%.

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Превышение эпидемиологического порога также 1 февраля было зафиксировано еще в 3 областях: Житомирской, Черновицкой и Хмельницкой.

"Украина находится в середине эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ. В настоящее время из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе среди детей. Учитывая данные еженедельного мониторинга, ожидается, что с января и по апрель вирус гриппа будет преобладать над короновой инфекцией", — говорит главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Эпидсезон в разгаре

В Минздраве информируют, что эпидсезон в самом разгаре, поэтому украинцам следует быть как никогда осмотрительными и следить за своим здоровьем. В октябре 23-го ОРВИ и гриппом переболели 2.5 миллиона граждан. В течение января 24 года в Украине болели и COVID-19. Сейчас наиболее распространенной разновидностью болезни является субвариант "Дженни".

Он крайне заразен — возможно наиболее заразен из знающих человечество, однако большинство переносит его легко и болеют в основном именно невакцинированные пожилые люди. Прививки же почти нивелируют последствия болезни. Не забывайте и о том, что защититься и не подхватить болезнь легче, чем потом ее лечить.

Как уберечься от вирусных инфекций:

Помните, что защититься от вирусных инфекций легче, чем лечить. Поэтому соблюдайте следующие правила:

Регулярно мойте руки или используйте антисептик.

Если вы используете защитную маску – делайте это правильно: периодически меняйте и мойте руки после каждого ее касания.

Прикрывайте локтем рот и нос, когда чихаете или кашляете.

Избегайте скоплений людей.

Соблюдайте физическую дистанцию.

Прививайтесь против гриппа и COVID-19.

"Помните, вакцинироваться против гриппа можно взрослым и детям с полугодового возраста, а от коронавирусной болезни – взрослым и детям от 5 лет", — говорится в сообщении.

Добавим, иммунный ответ развивается как вследствие перенесенной инфекции, так и вследствие прививки. Поэтому иммунитет от COVID-19 приобретут как люди, переболевшие им, так и те, кто вакцинировался.

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