По инициативе Виталия Кличко Киевсовет принял обращение в США и НАТО о закрытии неба над Украиной

По инициативе Виталия Кличко Киевсовет принял обращение в США и НАТО о закрытии неба над Украиной

Киевский городской совет принял обращение к иностранным государствам, международным организациям и мировому сообществу о необходимости закрытия неба над Украиной.

Об этом сообщил мэр Киева, лидер «УДАРа» Виталий Кличко.

Киевсовет адресовал свое обращение США, участникам НАТО, руководству стран Европы, дипломатическим миссиям и международным организациям о внедрении над территорией Украины зоны А2/АD.

«Вопреки правилам ведения войны, Российская Федерация варварски именно с воздуха атакует гражданские объекты: жилые дома, детские сады и школы, больницы и роддома. Огонь ведется с неба прицельно, на поражение. Ночью, когда гражданское население должно спать», – говорится в обращении.

Аргументы о том, что отказ от внедрения А2/АD связан с желанием избежать ядерной войны, не убедительны, поскольку РФ уже ее начала, отмечается в обращении.

«Сегодня под контролем РФ не только Чернобыльская АЭС, где оккупанты удерживают в заложниках и не дают заменить 95 работников с 24 февраля. Сегодня же речь идет уже о Запорожской АЭС. Самой большой в Европе с шестью энергоблоками. Если взрыв Запорожской АЭС произойдет, то последствия будут разрушительными не только для Украины, но и для всего мира», - предупреждают депутаты.

Они призывают руководителей влиятельных организаций прислушиваться к своему народу.

«Опрос Reuters/Ipsos показал, что возмущение по поводу вторжения России в Украину растет. Около 74% американцев, включая большинство республиканцев и демократов, заявили, что США и их союзники из Организации Североатлантического договора должны ввести в Украине зону, запрещенную для полетов. Без всякого преувеличения, единственный способ выжить для всех нас, и я имею в виду весь мир, – это зона А2/АD над Украиной. Закройте небо над Украиной! Спасите не Украину – спасите Мир!» – подчеркивается в обращении, которое подписал Виталий Кличко.