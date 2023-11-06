По дороге из Киева в Ирпень пропал 47-летний мужчина: фото, приметы

Мужчина с 31 октября не выходит на связь.

По дороге из Киева в Ирпень пропал 47-летний Виктор Захаров.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"6 ноября в Бучанское управление полиции Киевщины поступило сообщение от жены о том, что муж от 31 октября не выходит на связь. Последний раз говорила с ним, когда тот сообщил, что едет в Ирпень из столицы", — говорится в сообщении.

На поиски пропавшего оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе работники отдела полиции №2 Бучанского управления: криминальная полиция, полицейский офицер общины, группы реагирования патрульной полиции, ориентированы общественность.

Приметы Виктора: с виду 44-45 лет, рост — 196 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — темные, глаза — карие, имеет щетину.

Мужчина был одет в голубую джинсовую куртку, темные брюки, кроссовки. С собой у него был рюкзак и черная сумка.

"В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении разыскиваемого, просим звонить по номеру 098 882 6149 или на спецлинию "102", — просят у полиции.

Напомним, в Гостомеле исчезла 38-летняя женщина. Позже полиция сообщила, что ее разыскали.

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