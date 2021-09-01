По-богатому: в Киеве лестницу в школу устелили ковром (фото)

В то же время лестница эта ведет ко входу в школу, который забит наглухо, а сам вход — сбоку.
В Киеве в специализированной школе с углубленным изучением английского языка №82 им. Т Г. Шевченко, на улице Дегтяревская к 1 сентября лестницу устелили ковром.
В то же время лестница эта ведет ко входу в школу, который забит наглухо. Сам вход — сбоку.
Об этом сообщает telegram-сообщество "Киев Сейчас".
Пользователи в Сети взорвались саркастическими комментариями:
- Ковер! По-богатому.
- Это такая метафора волнующей дороги к знаниям.
- В этой композиции самое прекрасное то, что двери, к которым ведет ковер забиты наглухо, вход сбоку.
- Тааак, зайдут "не только лишь все".
Напомним, стало известно, как будут работать школы Киева при разных уровнях эпидситуации