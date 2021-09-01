По-богатому: в Киеве лестницу в школу устелили ковром (фото)

По-богатому: в Киеве лестницу в школу устелили ковром (фото)

В то же время лестница эта ведет ко входу в школу, который забит наглухо, а сам вход — сбоку.

В Киеве в специализированной школе с углубленным изучением английского языка №82 им. Т Г. Шевченко, на улице Дегтяревская к 1 сентября лестницу устелили ковром.

В то же время лестница эта ведет ко входу в школу, который забит наглухо. Сам вход — сбоку.

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Об этом сообщает telegram-сообщество "Киев Сейчас".

Пользователи в Сети взорвались саркастическими комментариями:

Ковер! По-богатому.

Это такая метафора волнующей дороги к знаниям.

В этой композиции самое прекрасное то, что двери, к которым ведет ковер забиты наглухо, вход сбоку.

Тааак, зайдут "не только лишь все".

Напомним, стало известно, как будут работать школы Киева при разных уровнях эпидситуации

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