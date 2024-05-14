Плевал и угрожал полицейским: апелляционный суд рассмотрел дело "криминального авторитета" (видео)

Подозреваемый был оставлен под стражей на два месяца.

Апелляционный суд пересмотрел решение о мужчине, который вступил в перепалку с полицейскими и угрожал им оружием. Ему избрали безальтернативное содержание под стражей сроком на 60 суток.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как стало известно, в Киевском апелляционном суде по ходатайству прокурора Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

8 мая 50-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, неадекватно себя вел в одном из столичных заведений. По вызову прибыли правоохранители, в которых он начал плеваться и даже угрожал оружием.

За это мужчине сообщили подозрение по факту хулиганства, угрозы убийства и нанесения им телесных повреждений.

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Напомним, что в Киевской области задержали 50-летнего мужчину за разбой и угрозы. Но впоследствии оказалось, что он не простой дядя, которого ранее уже замечали в криминале.

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