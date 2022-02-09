Плати или сядешь: следователь полиции Киева погорел на взятке в тысячу долларов (фото)

Плати или сядешь: следователь полиции Киева погорел на взятке в тысячу долларов (фото)

Следователь пообещал мужчине, что за $1 тыс. поможет ему избежать ответственности за совершенное ДТП.

В Киеве задержан следователь одного из райуправлений столичной полиции, который требовал у мужчины тысячу долларов за избежание ответственности за ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, следователь по расследованию преступлений общеуголовной направленности сообщил гражданину, что за $1 тысячу поможет ему избежать ответственности за совершенное ДТП. В случае отказа предоставить неправомерную выгоду, правоохранитель пообещал привлечь последнего к уголовной ответственности при любых обстоятельствах.

В ходе контроля за совершением преступления при передаче денежных средств полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении следователю о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве мужчина, который через соцсети угрожал судье убийством, получил наказание.

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