Платный въезд в центр города: в Киеве и Львове предлагают бороться с пробками

Платный въезд в центр города: в Киеве и Львове предлагают бороться с пробками

Подобная история работает в Лондоне.

В Киеве и Львове предлагают сделать платным выезд в центр города на автомобиле с семи утра до шести вечера. Исключение – общественный транспорт, спецтранспорт и электроавтомобили.

Соответствующая петиция набрала почти 100 голосов из 500 необходимых, говорится в сюжете Сніданку з 1+1.

По словам транспортного планировщика Дмитрия Безпалова, ситуация с пробками в Украине приобретает международный масштаб. Уже сейчас Киев седьмой в мире по пробкам и третий в Европе.

"Машин в Украине за последние пять лет стало настолько много, что существующих дорог уже не хватает. И решений проблемы здесь всего два. И про обе догадается любой школьник: строить новые дороги, или уменьшать количество машин", — рассказал эксперт.

Безпалов объяснил, что первое – иногда просто невозможно. Даже если бы у наших городов были на это деньги – в центре негде строить эти дороги, он застроен, ширина улиц постоянная и расширить их – невозможно.

"Поэтому отсюда и эти инициативы брать деньги за въезд в центр. И она уже не нова. С каждым годом, когда трафик ухудшается, в Украине начинают об этом говорить. То есть фактически это продажа горожанам возможности пользоваться автомобилем в центре, чтобы трафик снизился", — сказал Безпалов.

Он добавил, что такая история работает в Лондоне – заезжаешь в центр, платишь. Впрочем, ни в одной другой европейской столице на это отважиться не могут. В основном там используются другие механизмы. Это, в частности, платная и дорогостоящая парковка.

"То есть для транзита – можно ехать без ограничений. А вот если вы хотите остаться в центре, будьте добры, платите. И цены установлены преднамеренно высокие, чтобы люди в центр на машине не ехали", — рассказал Безпалов.

Эксперт посоветовал пока отбросить мысли об ограничении въезда. Пробки в Киеве, например, ухудшились настолько, что мы уже упустили возможность контролировать количество автомобилей в центре, пояснил Безпалов.

"Но можно еще спасти ситуацию для общественного транспорта – увеличить его количество, чтобы уменьшить интервалы движения. Тогда на транспорте будет быстрее и дешевле, чем на машине. И проблема решится без жестких мер", — сказал он.

Напомним, что автомобилисты создали яркую новогоднюю елку из машин в Киеве. Автолюбители собрали своих "железных коней" на паркинге одного из столичных ТРЦ.

Во Львове предлагают сделать платным въезд в центр города на автомобиле: откуда такая инициатива

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