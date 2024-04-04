Заплатили "мертвым душам" за уборку кладбищ – эксдиректор ритуальной службы вернул в бюджет 16 млн

Эксдиректор ритуальной службы возместил 16 млн гривен, которые заплатили "мертвым душам" за уборку кладбищ – деньги перечислены на счет Киевсовета.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Приняты меры по реальному возмещению столичному бюджету почти 16 млн гривен ущерба, нанесенного бывшим директором Специализированного комбината предприятий коммунально-бытового обслуживания", – говорится в сообщении.

Полиция Киева обеспечила возмещение почти 16 миллионов гривен ущерба нанесенного государству Фото: Киевская городская прокуратура

По данным следствия, должностное лицо и его сообщница – бывшая работница этого предприятия в течение 2020-2023 давали указания подчиненным вносить в табели учета рабочего времени ложные данные по уборщикам. На основании этих данных "мертвым душам" начисляли зарплату. В дальнейшем деньги с их зарплатных карт снимали организаторы схемы.

Полиция Киева обеспечила возмещение почти 16 миллионов гривен ущерба нанесенного государству Фото: Киевская городская прокуратура

По этой сделке из столичного бюджета так называемым "уборщикам" было уплачено зарплате почти 32 млн гривен.

В ходе обысков полицейские обнаружили доказательства, подтверждающие преступную деятельность фигурантов и проведшие их экспертное исследование.

"В частности, трем злоумышленникам, в том числе бывшему директору Специализированного комбината следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Уголовного Украины", – говорится в сообщении полиции.

Подозреваемый – эксдиректор ритуальной службы признал свою вину, согласился на сотрудничество со следствием и возместил нанесенный им ущерб.

Тем временем на Закарпатье мужчины пообещали четырем ребятам призывного возраста беспрепятственное пересечение границы через один из пунктов пропуска за 5 тыс. евро с каждого.

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