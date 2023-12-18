Планируется ли закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко": в КГГА дали четкий ответ

Специалисты метрополитена ведут постоянное наблюдение за состоянием туннельных сооружений на всех участках линий метрополитена, особенно построенных в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

В Киеве участок тоннелей между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" Оболонско-Теремковской линии требует проведения планового ремонта, который выполнят летом следующего года. На время выполнения работ закрытие перегона не планируется.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

В "Киевском метрополитене" обратились к представителям медиа с просьбой не распространять ложную информацию.

В коммунальном предприятии отмечают, что специалисты метрополитена ведут постоянное наблюдение за состоянием туннельных сооружений на всех участках линий метрополитена, особенно построенных в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

Отметим, что станции "Почайна" и "Тараса Шевченко" открыли одновременно – 19 декабря 1980 года. Глубина залегания этих станций составляет 6 метров и 7 метров соответственно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "В КИЕВЕ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ С МЕТРО! Закрывают новые станции?! Земля проваливается!".

Напомним, между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" заработало "челночное" движение поездов. Поезда на этом участке будут курсировать с интервалом 13 и 17 минут в зависимости от направления движения.

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