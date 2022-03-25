Планировали тяжелые преступления под видом Теробороны: в Киеве разоблачили вооруженную группу

Злоумышленникам готовят подозрение и меру пресечения.
В Киеве разоблачили двух участников преступной группы, которые завладели огнестрельным оружием, выданным Территориальной обороной на других лиц, и планировали использовать его в противоправных целях.
Об этом сообщили в прокуратуре Киева.
Согласно сообщению, 25 марта по адресам проживания участников группы правоохранители провели обыски. Во время них изъяли автоматическое оружие, более 300 боевых патронов и два устройства для отстрела резиновых пуль (один из которых был незаконно переделан из стартового пистолета).
Согласно материалам следствия, участники группы планировали совершение тяжких и особо тяжких преступлений с использованием этого оружия. Злоумышленникам готовят сообщения о подозрении и изберут меру пресечения. Следственные действия продолжаются.
Напомним, 23 марта в Киеве прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела оккупантами складов с продуктами, в результате чего также были разрушены жилые дома и больница.
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