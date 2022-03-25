Планировали тяжелые преступления под видом Теробороны: в Киеве разоблачили вооруженную группу

Злоумышленникам готовят подозрение и меру пресечения.

В Киеве разоблачили двух участников преступной группы, которые завладели огнестрельным оружием, выданным Территориальной обороной на других лиц, и планировали использовать его в противоправных целях.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Согласно сообщению, 25 марта по адресам проживания участников группы правоохранители провели обыски. Во время них изъяли автоматическое оружие, более 300 боевых патронов и два устройства для отстрела резиновых пуль (один из которых был незаконно переделан из стартового пистолета).

Согласно материалам следствия, участники группы планировали совершение тяжких и особо тяжких преступлений с использованием этого оружия. Злоумышленникам готовят сообщения о подозрении и изберут меру пресечения. Следственные действия продолжаются.

Удалено у злоумышленников оружие

Напомним, 23 марта в Киеве прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела оккупантами складов с продуктами, в результате чего также были разрушены жилые дома и больница.