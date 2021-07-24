План "Перехват": в Киеве силовики задержали группу лиц после разбойного нападения

План "Перехват": в Киеве силовики задержали группу лиц после разбойного нападения

Силовики задержали авто и нападающих.

В Киеве был введен план "Перехват" авто Dodge, пассажиры которого совершили разбойное нападение на мужчину в Соломенском районе столицы и отобрали у него деньги.

Об этом информирует паблик "Автопатруль Площадь" в Telegram.

Патрульная полиция первого батальона Днепровского района задержали авто и нападающих у гостиницы "Братислава".

На месте работают следственно-оперативная группа.

Ведутся следственные действия, и выясняется причастность беглецов к другим разбойных нападений.

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