План "Перехват": в Киеве силовики задержали группу лиц после разбойного нападения

Силовики задержали авто и нападающих.
В Киеве был введен план "Перехват" авто Dodge, пассажиры которого совершили разбойное нападение на мужчину в Соломенском районе столицы и отобрали у него деньги.
Об этом информирует паблик "Автопатруль Площадь" в Telegram.
Патрульная полиция первого батальона Днепровского района задержали авто и нападающих у гостиницы "Братислава".
На месте работают следственно-оперативная группа.
Ведутся следственные действия, и выясняется причастность беглецов к другим разбойных нападений.
Читайте также:
- В Одессе произошла стрельба: после введения плана "Перехват" подозреваемого задержали
- В Харькове похитили человека: объявили план "Перехват"
- В Киеве патрульные ловили автобеглица со стрельбой и перехватом