Пламя видно за километры – в Киеве горит здание: что известно

На столичных Осокорках вспыхнул масштабный пожар. Пламя заметно в нескольких километрах.

Как выяснил сайт ТСН.ua, пылает здание на дачном массиве.

"Пожар вспыхнул на улице Садовая, 60/1. Заявка поступила в 17:07. Сейчас на месте работают пожарные. В тушении огня задействованы две единицы техники. Горит одноэтажное здание. Пока неизвестно, это частный дом или хозяйственное здание", — сообщили нам в ГСЧС Киева.

Информация о пострадавших отсутствует.

Местные телеграммы каналы постятся кадры из места события.

скриншот с видео

Напомним, 30 января в центре Киева вспыхнуло здание рядом с Андреевским спуском.

Читайте также: