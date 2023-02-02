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Пламя видно за километры – в Киеве горит здание: что известно

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
3058
Время на прочтение
1 мин
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Пламя видно за километры – в Киеве горит здание: что известно

Фото: pixabay.com

В столице загорелось одноэтажное здание.

На столичных Осокорках вспыхнул масштабный пожар. Пламя заметно в нескольких километрах.

Как выяснил сайт ТСН.ua, пылает здание на дачном массиве.

"Пожар вспыхнул на улице Садовая, 60/1. Заявка поступила в 17:07. Сейчас на месте работают пожарные. В тушении огня задействованы две единицы техники. Горит одноэтажное здание. Пока неизвестно, это частный дом или хозяйственное здание", — сообщили нам в ГСЧС Киева.

Информация о пострадавших отсутствует.

Местные телеграммы каналы постятся кадры из места события.

скриншот с видео / ©
скриншот с видео

Напомним, 30 января в центре Киева вспыхнуло здание рядом с Андреевским спуском.

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Дата публикации
Просмотры
3058
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