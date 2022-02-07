Пистолет взял в руки ради развлечения: в Киеве мужчина застрелил сожительницу

Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В жилом районе Киева в собственном доме мужчина застрелил свою гражданскую жену, а когда осознал, что произошло, сам вызвал полицию и медиков. Оружие, уверяет, нашел в вещах покойного отца, и то, что оно настоящее – не знал.

Детали страшного преступления – в сюжете ТСН.19:30.

Известно, что оба были разведены. Ему – 44, ей – 37. От предыдущего брака у женщины осталось двое детей. В тот вечер она пришла в гости. Перед трагедией они вместе выпивали, а затем он приставил ей к голове пистолет. Это произошло под вечер. Соседи рассказывают, что слышали выстрел и в одной из квартир. После выстрела мужчина вызвал полицейских и медиков. Уже на допросе рассказал: пистолет якобы обнаружил в шкафу отца, умершего несколько месяцев назад. Взял его в руки ради развлечения, говорит подозреваемый.

Новости Киева: мужчина застрелил свою гражданскую жену в собственном доме

Правоохранители установили, что мужчина и женщина совместно распивали спиртные напитки и решили развлечься с помощью оружия. Мужчина приставил к голове женщины травматический пистолет и выстрелил в затылок. В умышленное убийство не верят и соседи.

Стрелка, попавшего в женщину из якобы оружия покойного отца, задержали. Против мужчины возбудили уголовное производство. Дело квалифицируют как умышленное убийство. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области спасли заблудившуюся 27-летнюю туристку. Она стояла посреди трассы стояла на коленях и рыдала.

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Авторы: Иван Петричак, Максим Диденко, ТСН, 1+1.