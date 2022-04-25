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Пиротехники продолжают разминировать территории в Пуще-Водице (фото)

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Пиротехники продолжают разминировать территории в Пуще-Водице (фото)

КГГА

Пиротехнические подразделения обнаружили уже более 20 взрывоопасных предметов.

Столичные пиротехники продолжают работу над разминированием территории в Пуще-Водице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, на прошлой неделе пиротехники совершили 6 выездов в пригород Киева. Всего на разминирование пиротехнические подразделения КАРС выезжали 12 раз, обнаружили более 20 взрывоопасных предметов.

"Еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны! Посещать места отдыха в лесопарковых зонах пока рано. Поскольку в окрестностях столицы и в ее пригородах еще продолжаются работы по разминированию. А леса запрещено посещать на весь период действия военного положения. Специалисты предупреждают, если вы где-то натолкнулись на подозрительный предмет, не трогайте его, не пытайтесь разобрать или переместить. Но немедленно сообщите об опасной находке Службу спасения по номеру телефона 101", — отметил мэр.

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Напомним, староста села в Киевской области взорвалась на растяжке в подвале сельсовета.

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