Пиротехники продолжают разминировать территории в Пуще-Водице (фото)

Пиротехнические подразделения обнаружили уже более 20 взрывоопасных предметов.
Столичные пиротехники продолжают работу над разминированием территории в Пуще-Водице.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам мэра Киева, на прошлой неделе пиротехники совершили 6 выездов в пригород Киева. Всего на разминирование пиротехнические подразделения КАРС выезжали 12 раз, обнаружили более 20 взрывоопасных предметов.
"Еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны! Посещать места отдыха в лесопарковых зонах пока рано. Поскольку в окрестностях столицы и в ее пригородах еще продолжаются работы по разминированию. А леса запрещено посещать на весь период действия военного положения. Специалисты предупреждают, если вы где-то натолкнулись на подозрительный предмет, не трогайте его, не пытайтесь разобрать или переместить. Но немедленно сообщите об опасной находке Службу спасения по номеру телефона 101", — отметил мэр.
Напомним, староста села в Киевской области взорвалась на растяжке в подвале сельсовета.
Читайте также:
- Любимец Сети пес Патрон готовился стать звездой выставок, а теперь работает на саперов за сыр
- Разминирование Киевщины: ближайшие несколько месяцев саперами запрещено ездить по полевым и лесным дорогам
- В Ирпене российские убийцы заминировали даже клетчатую сумку: фото