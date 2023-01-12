Пик потепления — на Крещение: в Киев возвращается плюсовая температура

По данным синоптика Наталии Диденко, в ближайшие ночи еще подморозит, однако в дневные часы уже будет преобладать оттепель.

В Киев возвращается плюсовая температура.

По информации Укргидрометцентра, в ночь на пятницу, 13 января, в столице будет еще от 6 до 3 градусов мороза, но днем ожидается облачная погода без осадков с температурой до 1 градуса тепла. Ветер 5 – 10 метров в секунду. В субботу и воскресенье днем температура прогнозируется до трех градусов тепла.

На Киевщине 13 января будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла.

"13-14 января в Украине будет хозяйничать так называемая "европейская" зима. Осадков практически нет, однако влажность повышена, поэтому будут зависать туманы. Из-за них порой тяжелее дышать, особенно горожанам, где воздух грязнее, а также туманы низкой видимостью делают дороги сложнее для авторуха", — сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

Синоптики прогнозирует дальнейшее потепление. Но в ближайшие ночи еще подморозит, однако в дневные часы уже будет преобладать оттепель.

"В Киеве на Маланки-Василия серьезных осадков не ожидается, разве что 14 января какие-то метеонамеки наподобие мелкого дождика или крупы пролетят", — сообщает Диденко.

Для любителей стереотипов и примет о морозах, которые почему-то трещат на Крещение, синоптик опубликовала прогностическую диаграмму температуры воздуха для Киева.

Фото: Наталия Диденко / Facebook

"Итак, пока ожидаем подъем столбиков термометров вверх, пик потепления — на Крещение, следующее похолодание, ориентировочно, с 23-24 января", — прогнозирует Наталья Диденко.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что в Украину идут аномально теплые воздушные массы из Африки.

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