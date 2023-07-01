Песни Лепса в киевском кафе: девушку вытолкали из заведения из-за замечания администрации (видео)

Девушку выгнали из заведения в довольно грубой форме, чтобы не мешала отдыхать любителям российской эстрады.

В киевском кафе отдыхающие пели песни скандального российского исполнителя Григория Лепса, поддерживающего политику Путина и российскую вооруженную агрессию против Украины.

Когда девушка сделала замечание администрации, ее просто грубо вытолкали из заведения. Мол, чтобы не мешала отдыхать другим посетителям.

Соответствующее видео обнародовал в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан с позывным Штирлиц.

"Киев, кафе "Дубровка". Песни лепса. Девушку, которая сделала администрации замечаниу вытолкали из заведения...", — написал военный под видео.

Пели песни Лепса: девушку вытолкали из столичного кафе из-за замечания администрации

Напомним, Григорий Лепс, Николай Басков и Владимир Киселев, поддерживающие путинский режим и геноцид украинцев, пообещали выплачивать по миллиону рублей тем, кто подобьет танк Leopard. Лепс заявил, что считает свое решение "правильным". Он утверждает, что будет делать это "искренне".

Еще в мае 2017 года Лепс попал в базу "Миротворца" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

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