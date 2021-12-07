Пешеходы "родились в рубашке": туристы из Саудовской Аравии на авто влетели в кассу "Межигорья"

Пешеходы "родились в рубашке": туристы из Саудовской Аравии на авто влетели в кассу "Межигорья"

Пешеходы едва успели отскочить от автомобиля.

Гости из Саудовской Аравии на машине влетели в кассу резиденции "Межигорье" в селе Новые Петровцы Киевской области.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

32-летний гражданин Саудовской Аравии был за рулем автомобиля Volkswagen Passat. Мужчина не справился с управлением и влетел в здание для продажи билетов для входа на территорию "Межигорья".

На опубликованном правоохранителями видео видно, как автомобиль на скорости врезается в билетную кассу, отлетающую назад от удара. Находившиеся рядом пешеходы едва успели отскочить и, скорее всего, не пострадали. В полиции заявили, что информация о потерпевших уточняется.

Ранее сообщалось, что полицейский, который под Киевом протаранил машину и убил двух человек, сел за пьяный руль.

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