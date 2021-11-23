Первый снег в Киеве: 173 единицы техники обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами (фото, видео)

Первый снег в Киеве: 173 единицы техники обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами (фото, видео)

Автомобили, которые будут мешать уборке улиц от снега, эвакуируют.

В Киеве выпал первый снег. 173 единицы техники обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Дорожники УК "Киевавтодор" еще до начала осадков начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами.

В настоящее время специальная техника расположена на исходных позициях в городе, а также наносит жидкие хлориды, соль и песчаносоляную смесь.

Коммунальная корпорация для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники.

В УК "Киевавтодор" напоминают водителям, что в период ухудшения погодных условий необходимо быть осмотрительными на дорогах. А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, убедительно просят сделать это, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Пішов гарно!)) #першийсніг Опубліковано Наталкою Діденко Вівторок, 23 листопада 2021 р.

Также не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют.

КГГА

Напомним, в Киеве 24 ноября ожидается переменная облачная погода, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

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