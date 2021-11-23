Первый снег: Киев и область предупредили о гололедице на дорогах

Водителям напомнили основные правила безопасности во время гололедицы.
В столице и Киевской области в ближайшее время на дорогах возможна гололедица.
Об этом предупредили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Ночью и утром 24 ноября в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица (І уровень опасности)", — говорится в сообщении.
ГСЧС отмечает, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Водителям напомнили, что для безопасности нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- сохранять дистанцию между автомобилями;
- соблюдать скоростной режим;
- при езде не совершать резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость.
Напомним, что в Киеве 23 ноября выпал первый снег. Водители застряли в километровых пробках.
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