Первый снег: Киев и область предупредили о гололедице на дорогах

Первый снег: Киев и область предупредили о гололедице на дорогах

Водителям напомнили основные правила безопасности во время гололедицы.

В столице и Киевской области в ближайшее время на дорогах возможна гололедица.

Об этом предупредили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью и утром 24 ноября в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица (І уровень опасности)", — говорится в сообщении.

ГСЧС отмечает, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Водителям напомнили, что для безопасности нужно придерживаться следующих рекомендаций:

сохранять дистанцию между автомобилями;

соблюдать скоростной режим;

при езде не совершать резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость.

Напомним, что в Киеве 23 ноября выпал первый снег. Водители застряли в километровых пробках.

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