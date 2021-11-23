Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Первый снег: Киев и область предупредили о гололедице на дорогах

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Первый снег: Киев и область предупредили о гололедице на дорогах

Фото: "Клуб коренного киевлянина"

Водителям напомнили основные правила безопасности во время гололедицы.

В столице и Киевской области в ближайшее время на дорогах возможна гололедица.

Об этом предупредили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью и утром 24 ноября в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица (І уровень опасности)", — говорится в сообщении.

ГСЧС отмечает, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Водителям напомнили, что для безопасности нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • сохранять дистанцию между автомобилями;
  • соблюдать скоростной режим;
  • при езде не совершать резких маневров;
  • приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость.

Напомним, что в Киеве 23 ноября выпал первый снег. Водители застряли в километровых пробках.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация