Первому заместителю Кличко вручили подозрение: что известно

Кличко объяснил, в чем дело.

Первому заместителю главы Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику вручили подозрение в деле лишения земельного участка аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом 25 января сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Глава города пояснил, что в 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец".

"Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и из-за правоохранителей продолжает давить на столичную власть", — написал он.

Кличко добавил, что в 2009 году участок был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.

Напомним, что Кличко инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины. На заседании будут обсуждаться мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и города.

facebook/Віталій Кличко

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