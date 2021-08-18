Первая репетиция военного парада на Крещатике: видео

Впервые участниками парада ко Дню Независимости станут военные кинологи со служебными собаками.

В среду, 18 августа, по главной улице украинской столицы Крещатике прошли колонны военнослужащих и тяжелой бронетехники, которые проводят репетиции парада по случаю 30-й годовщины Независимости.

В соцсетях публикуют видео с места проведения этого действа.

Сначала по Крещатику прошли парадным шагом представители различных армейских подразделений. Среди них впервые участниками парада стали военные кинологи, которые шагали в сопровождении служебных собак.

Также по главной улице столицы проехали колонны тяжелой бронетехники.

Напомним, что всего на Крещатике запланировано проведение трех репетиций, следующие состоятся 20 и 22 августа. В эти дни от 15:30 до 1:15 будет временно ограничено движение и изменены маршруты общественного транспорта.

Новости Украины: как выглядит репетиция военного парада ко Дню Независимости

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