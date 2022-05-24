Пережил месяц оккупации на Киевщине: Бессмертный рассказал, как остался живым

Политик, экс-посол Украины в Беларуси, один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный почти месяц прожил в оккупированном Мотыжине в Бучанском районе Киевской области.

В эфире "Сніданку з 1+1" мужчина рассказал, что вернулся домой 27 февраля, чтобы увезти оттуда свою 82-летнюю маму. Однако покидать родной дом женщина отказалась.

Тогда Безсмертный решил несколько дней подождать, чтобы уговорить маму уехать, однако уже 27 февраля Мотыжин оккупировали.

"Я как раз въезжал в деревню, и российская бронетехника шла за мной. С одного и другого конца", — рассказал он.

Мужчина вспомнил, что в первую ночь оккупации россияне бросили кассетные бомбы, поэтому загорелось несколько домов в селе. Дальше ситуация усложнялась, потому что Мотыжин все больше блокировали.

"Российские войска переходят не к маршевым проездам по населенным пунктам на танках, БМП, "Уралах", а начинается "обход" населенных пунктов. Сожжение домов, убийства людей", — рассказал Безмертный.

Российские военные расположились прямо на его пае, так что оккупантов мужчина видел прямо из окна. Через несколько дней с начала оккупации в Мотыжине пропало тепло, газ и свет. Тогда Бессмертный начал топить печь.

"Я просыпался очень рано потому что надо было успеть нарубить дров до момента, пока они не выезжали в рейд. А они где-то просыпались в районе семи утра, грели двигатели", — вспомнил мужчина.

Тогда он нашел старые кастрюли, которые можно греть на открытом огне, варил суп на обед, а на ужин – картофель. Бессмертный оборудовал место в погребе для мамы, чтобы она могла там прятаться от обстрелов.

Мужчина рассказал, что сталкивался с оккупантами лицом к лицу не раз. Его первый допрос длился более четырех часов. Также неоднократно россияне приходили в их дом и устраивали обыск.

"Меня спас случай. Когда один из мужчин начал кричать, отпустите меня, я расскажу, кто здесь живет. А среди них был такой активный, который все время меня на разговор тянул, азербайджанец. Тот меня потащил в это место. И этот мужчина меня увидел, он испугался, потому что думал, меня нет и начал заикаться. И потом вечером оккупанты начали меня допрашивать, мол, почему он испугался", — добавил Бессмертный.

Ранее ТСН.ua рассказывал историю гражданина Казахстана, спасшего более 200 украинцев из самых горячих точек Киевской области.

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