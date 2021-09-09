Перевозил хасидов-паломников: в Киевской области произошло смертельное ДТП

После столкновения автомобиль выбросило в поле.
Сегодня, 9 сентября, в аварии погиб гражданин Израиля. Смертельное ДТП произошло в Чупире. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Полицейские, прибывшие на место, а именно на 109 км трассы Киев-Одесса, обнаружили автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель.
Известно, что он перевозил 13 пассажиров — паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".
По предварительной информации, водитель авто двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепления светом фар встречного транспортного средства.
Поэтому он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.
В результате один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб.
Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили.
Напомним, вечером 8 сентября хасиды завершили празднование еврейского нового года (Рош га-Шана). Паломники, прибывшие в Умань со всего мира, начали разъезжаться по домам.