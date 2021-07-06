Перевернулся на матрасе и утонул, пока его подруга спала: в Киеве из-за алкоголя погиб человек

Перевернулся на матрасе и утонул, пока его подруга спала: в Киеве из-за алкоголя погиб человек

Личность погибшего установили. Это — мужчина 1976 года рождения.

В Киеве в парке Партизанской славы в понедельник, 5 июля, погиб мужчина. Он в состоянии алкогольного опьянения плавал на матрасе, который перевернулся.

Об этом сообщили в ГСЧС в г. Киеве.

Тело человека обнаружили в 7 метров от берега и вытащили на поверхность спасатели.Мужчина был уже мертв.

Личность погибшего установили. Это — мужчина 1976 года рождения.

В сообществе dtp.kiev.ua сообщили, что мужчина погиб, пока его сожительница спала на берегу. По данным очевидцев, мужчина перевернусь и погиб из-за того, что он был нетрезв.

Напомним, в Киеве нашли мертвой 18-летнюю девушку, которую разыскивали полиция и волонтеры.

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