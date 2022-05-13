Перешел на сторону России: в Киевской области задержали 30-летнего мужчину (фото)

В Киевской области в поселке Бабинцы полиция задержала 30-летнего мужчину, который перешел на сторону российских оккупантов. Ему грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Известно, что злоумышленник показывал военным РФ место жительства правоохранителей, военных АТО, охотников. Также мужчину подозревают в совершении краж вместе с военными РФ.

Кроме того, известно, что он угнал и сжег автомобиль односельчан и пытался завладеть еще одним транспортным средством, угрожая расправой со стороны оккупантов.

Также читайте Проезд в маршрутках Киева может подорожать до 15 гривен

"Его родственники и односельчане рассказали, что собственными видели, как предатель показывал оккупантам дома, в которые можно заселиться, "сдавал" места жительства полицейских, военных, участников боевых действий, охотников. Совместно с военными РФ фигурант ходил по домам людей и отбирал у них еду. Впоследствии он приобрел такой авторитет среди оккупантов, что те позволили ему патрулировать территорию захваченного села.

Напомним, Киевский метрополитен намерен заменить вагоны российского производства. Из всего 821, которые сейчас эксплуатируются, таких 726.

Фото: Национальная полиция Украины

Новый патриотический мурал в Киеве от художника Дмитрия Касянюка

Читайте также: