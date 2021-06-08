Перерезал тормозной шланг в машине тещи: в Киеве врачу-стоматологу сообщено о подозрении в еще одном покушении на убийство

Ранее мужчине выдвинули подозрение в покушении на убийство пациентки, разбойных нападениях и мошенничестве.

В Киеве 33-летнему врачу-стоматологу сообщено о подозрении в еще одном покушении на убийство.

Он перерезал тормозной шланг в машине тещи.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в марте 2021 года врачу-стоматологу, который занимался стоматологической практикой в Киеве, было сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство 70-летней женщины, которая была его пациенткой, в разбойном нападении на еще одну женщину, краже, мошенничестве на 400 тыс. гривен и угрозе насилием прокурору при избрании ему меры пресечения (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 УК Украины).

В ходе досудебного расследования указанных эпизодов правоохранители установили причастность подозреваемого к еще одному особо тяжкого преступлению. Так, в июле 2020 года подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений совершил покушение на убийство бывшей тещи, создав условия для наступления дорожно-транспортного происшествия.

"Реализуя преступный замысел, подозреваемый, точно зная, где работает пострадавшая и на каком автомобиле она передвигается, совершил повреждение тормозного шланга и системы газо-баллонного оборудования, чо в дальнейшем могло привести к ДТП и взрыву автомобиля", — говорится в сообщении прокуратуры.

Однако желаемый для подозреваемого результат не наступил, поскольку потерпевшая во время движения на автомобиле поняла, что тормозная система неисправна, в связи с чем осуществила экстренную остановку автомобиля с помощью ручных тормозов.

Сейчас подозреваемому по ходатайству прокурора продлен срок содержания под стражей.

Досудебное расследование в объединенном уголовном производстве продолжается.

Напомним, что на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении этого же лица по фактам совершения других тяжких преступлений. В частности, в Дарницком районном суде столицы по ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины и Броварском районном суде Киевской области по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

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