"Перепутали с тезкой из Крыма": киевлянка во второй раз по ошибке попала в санкционные списки СНБО

Ольга Калинина говорит, что не удивится, если через несколько лет снова увидит себя в подобном списке.

Киевлянка Ольга Калинина ошибочно попала в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны. Причем уже второй раз.

Как оказалось, женщину перепутали с тезкой из Крыма.

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Об этом пишет Obozrevatel.

Сейчас счета младшей научной сотрудницы Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ольги Калининой снова заблокированы. Женщина уже второй раз не может получать зарплату и пользоваться банковскими карточками.

"На то, чтобы добиться справедливости после предыдущих санкций, Ольге понадобился почти год. До сих пор за допущенную чудовищную ошибку перед ней даже не извинились — и вот новое испытание", — пишет Obozrevatel.

Первый раз досадную ошибку допустили в 2018 году. Впоследствии выяснилось, что в списке санкций СНБО (от 2018 года) были не просто указаны ФИО, но и раскрыты персональные данные киевлянки: ИНН, паспорт гражданина Украины, паспорт для выезда за границу и тому подобное. А вишенкой на торте, как уточняет интернет-издание, стала "должность" — "секретарь территориальной избирательной комиссии Первомайского района". Однако к "выборам" в оккупированном Крыму Ольга не имела никакого отношения.

К тому времени дочери Ольги, Агате, было всего два с половиной года. Молодая женщина даже не могла получать выплаты на ребенка.

"Ни с карточки перевести, ни снять в отделении банка через кассу. Не получалось оплатить наличными любые услуги и через терминал пополнения", — вспоминает Ольга.

Кроме финансовых ограничений, в мае 2018 года СНБО своим решением поручила Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Тогда семья Ольги решила даже не пытаться уехать в отпуск куда-то за границу.

Почти год понадобился на то, чтобы киевлянку вывели из списка. В 2019 году был опубликован указ президента №82/2019, который внес изменения в решение СНБО: персональные данные киевлянки Ольги Калининой убрали, а добавили правильные — крымской пособницы страны-агрессора.

Но в июле 2021 года года вновь произошла эта ужасная ситуация: сначала Ольгу отказался обслуживать Monobank, а затем и ПриватБанк. Ее счета заблокированы.

"Сначала я подумала, что произошел какой-то сбой. Но когда мне прислали сообщение, что в отношении меня введены санкции, я подумала, что сплю. Ведь это уже было!" — рассказала Калинина.

Она добавила, что в банках об ошибке знают, но говорят, что как-то помочь возможности не имеют.

В то же время на сайте Офиса президента обнародован указ №265/2021, которым глава государства ввел в действие решение СНБО. И в списке лиц, в отношении которых введены санкции, под номером 85 снова значится "крымская Ольга Калинина", но с персональными данными киевской.

Пострадавшая женщина убеждена, что безнаказанность порождает безответственность. "Никто даже не извинился за то, что произошло в 2018 году! И если бы не резонанс, не помощь СМИ, прокуратуры АРК, Госпогранслужбы Украины, которые предоставили доказательства того, что я никакая не террористка, то я бы до сих пор жила в аду. Это же надо так лажать, чтобы во второй раз по ошибке "отправить" человека под санкции! Но, знаете, даже не удивлюсь, если через несколько лет снова увижу себя в подобном списке", — подытожила Ольга Калинина.

Напомним, 23-летнему поклоннику "ДНР" и Путина, стрелявшему из окна квартиры по прохожим возле ТЦ "Дрим Таун" на Оболони в Киеве грозит до семи лет заключения.

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