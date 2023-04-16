Перепутали Пасху с Крещением: киевляне купаются на подтопленных набережных столицы (видео)

Пользователи в комментариях шутят, что ребята перепутали Пасху с Крещением.
В Киеве в результате подъема воды в реке Днепр подтопило несколько прогулочных зон у береговой линии. Однако некоторые киевляне решили, что, несмотря на холодную погоду, сейчас – самое время покупаться.
В Сети появились видео, как некоторые отчаяния сегодня купаются в Днепре.
Пользователи в комментариях шутят, что ребята перепутали Пасху с Крещением.
Также в Сети продолжают публиковать фото затопленной набережной. По словам местных, вода продолжает прибывать.
В частности, киевляне с дрона сняли, как под водой оказался парк "Муромец" на Трухановом острове. На кадрах видно, что зона отдыха, беседки, кафе и спортивные площадки полностью затоплены.
Напомним, что в Украине из-за страшного паводка подтоплено несколько областей. Весеннее половодье свирепствует сразу в 5 регионах.
На территории Киевской области зафиксированы локальные подтопления в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах. В Киеве подтоплены городской парк "Наталка" и остров Оболонский.
Под воду пошли также несколько прогулочных зон, расположенных вблизи Днепра.
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