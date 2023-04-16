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Перепутали Пасху с Крещением: киевляне купаются на подтопленных набережных столицы (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
267
Время на прочтение
1 мин
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Перепутали Пасху с Крещением: киевляне купаются на подтопленных набережных столицы (видео)

Пользователи в комментариях шутят, что ребята перепутали Пасху с Крещением.

В Киеве в результате подъема воды в реке Днепр подтопило несколько прогулочных зон у береговой линии. Однако некоторые киевляне решили, что, несмотря на холодную погоду, сейчас – самое время покупаться.

В Сети появились видео, как некоторые отчаяния сегодня купаются в Днепре.

Пользователи в комментариях шутят, что ребята перепутали Пасху с Крещением.

Также в Сети продолжают публиковать фото затопленной набережной. По словам местных, вода продолжает прибывать.

В частности, киевляне с дрона сняли, как под водой оказался парк "Муромец" на Трухановом острове. На кадрах видно, что зона отдыха, беседки, кафе и спортивные площадки полностью затоплены.

Напомним, что в Украине из-за страшного паводка подтоплено несколько областей. Весеннее половодье свирепствует сразу в 5 регионах.

На территории Киевской области зафиксированы локальные подтопления в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах. В Киеве подтоплены городской парк "Наталка" и остров Оболонский.

Под воду пошли также несколько прогулочных зон, расположенных вблизи Днепра.

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Дата публикации
Просмотры
267
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