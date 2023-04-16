Перепутали Пасху с Крещением: киевляне купаются на подтопленных набережных столицы (видео)

Пользователи в комментариях шутят, что ребята перепутали Пасху с Крещением.

В Киеве в результате подъема воды в реке Днепр подтопило несколько прогулочных зон у береговой линии. Однако некоторые киевляне решили, что, несмотря на холодную погоду, сейчас – самое время покупаться.

В Сети появились видео, как некоторые отчаяния сегодня купаются в Днепре.

Пользователи в комментариях шутят, что ребята перепутали Пасху с Крещением.