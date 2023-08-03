Переправлял уклонистов за границу: в КМВА отреагировали на действия своего сотрудника (видео)

Никакие предыдущие заслуги кого-либо, особенно офицера ВСУ, не могут оправдать преступление наживы во время войны, отметили в Киевской городской военной администрации.

В Киевской городской военной администрации отреагировали на задержание своего сотрудника, переправлявшего уклонистов за границу.

В КМВА считают такие действия позором и предательством тех, кто проливает свою кровь на передовой.

"Это предательство тех, кто проливает свою кровь на фронте. Украинская Армия, власть и общество должны окончательно очиститься от такого позора и предательства. Это неотъемлемая составляющая нашей победы над врагом! Как внешним, так и внутренним", — подчеркнули в Киевской МВА.

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В то же время в КМВА отметили, что дело, по которому задержанному выдвинуто подозрение, не связано с исполнением его служебных обязанностей как должностного лица Киевской городской военной администрации.

"Официально ему инкриминируют оформление фиктивных документов о непригодности к военной службе, позволяющих военнообязанным лицам беспрепятственно выезжать за границу. Но отмечаем, что дело, по которому задержанному выдвинуто подозрение, не связано с исполнением его служебных обязанностей как должностного лица Киевского" городской военной администрации", — говорится в сообщении.

В то же время в КМВА подчеркнули, что никакие предыдущие заслуги кого-либо из граждан Украины, особенно если он является офицером Вооруженных Сил Украины, не могут оправдать преступление наживы во время войны.

Напомним, сотрудники ДБР задержали начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации. Он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

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