Переполох в Киеве на "Хрещатике": пьяный рецидивист угрожал полиции оружием (фото)

20-летнему нарушителю грозит до семи лет за решеткой.
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 20-летнему мужчине, который на станции метро "Хрещатик" конфликтовал с пассажирами и сопротивлялся полиции во время задержания.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины.
Накануне на станции метро "Хрещатик" сотрудники полиции подземки заметили, что пьяный мужчина конфликтовал с пассажирами и грубо нарушал общественный порядок.
Правоохранители сделали нарушителю замечание, однако тот не отреагировал. Более того, злоумышленник достал пистолет и направил его в сторону полицейского, угрожая выстрелить. По предварительным данным, это было оружие травматического действия.
Правоохранители вместе с гражданами задержали нарушителя, однако тот нанес телесные повреждения сержанту полиции.
Задержанным оказался 20-летний уроженец Кировоградской области, уже имевший судимость. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по двум уголовным статьям: угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа и хулиганство.
Сейчас решается вопрос взятия нарушителя под стражу. Ему грозит до семи лет заключения.
К слову, 28 января в кафе в центре Киева произошла стрельба, в которой пострадал 68-летний посетитель.
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