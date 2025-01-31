Переполох в Киеве на "Хрещатике": пьяный рецидивист угрожал полиции оружием (фото)

20-летнему нарушителю грозит до семи лет за решеткой.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 20-летнему мужчине, который на станции метро "Хрещатик" конфликтовал с пассажирами и сопротивлялся полиции во время задержания.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины.

Накануне на станции метро "Хрещатик" сотрудники полиции подземки заметили, что пьяный мужчина конфликтовал с пассажирами и грубо нарушал общественный порядок.

Правоохранители сделали нарушителю замечание, однако тот не отреагировал. Более того, злоумышленник достал пистолет и направил его в сторону полицейского, угрожая выстрелить. По предварительным данным, это было оружие травматического действия.

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Правоохранители вместе с гражданами задержали нарушителя, однако тот нанес телесные повреждения сержанту полиции.

Задержанным оказался 20-летний уроженец Кировоградской области, уже имевший судимость. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по двум уголовным статьям: угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа и хулиганство.

Сейчас решается вопрос взятия нарушителя под стражу. Ему грозит до семи лет заключения.

Полиция Киева задержала пьяного злоумышленника, конфликтовавшего с людьми на станции метро "Хрещатик"/Фото: Национальная полиция

К слову, 28 января в кафе в центре Киева произошла стрельба, в которой пострадал 68-летний посетитель.