Перенес несколько инсультов, упал и не мог встать: под Киевом мужчина три дня пролежал на полу

Перенес несколько инсультов, упал и не мог встать: под Киевом мужчина три дня пролежал на полу

На помощь долгое время никто не приходил, поскольку пожилой мужчина живет сам.

Полицейские Вышгородщины спасли жизнь пожилому мужчине, три дня пролежавшему на полу.

9 декабря около 19:30 в полицию поступило сообщение от жительницы села Новые Петровцы о том, что ее родственник давно не выходит на связь. Женщина просила выяснить все ли хорошо.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

По указанному адресу прибыли сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции.

Полицейские осмотрели территорию домовладения и стали звать хозяина, однако дверь никто не открыл. Правоохранители, светя фонарем через окно, в одной из комнат на полу увидели мужчину, который не мог встать.

Открыв окно, полицейские попали в дом, они немедленно положили мужчину на кровать и напоили водой.

По предварительным данным, 77-летний мужчина пролежал на полу три дня. Мужчине, перенесшему несколько инсультов, стало плохо и он не мог самостоятельно встать. На помощь к нему никто не пришел, поскольку пожилой мужчина живет сам.

"Для оказания квалифицированной помощи полицейские вызвали медиков. О ситуации сообщили племяннице. Благодаря вовремя оказанной помощи удалось спасти жизнь человеку, ведь рядом с ним не было ни воды, ни еды", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, украинский медик-пограничник Игорь Манкевич во время отдыха в Египте спас своего коллегу, который едва не утонул в Красном море. Мужчина зацепился за канат и около пяти минут пробыл под водой.

Читайте также: