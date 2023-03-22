"Переломы, ожоги, рваные раны": что известно о состоянии пострадавших после российской атаки "Шахедами" в Киевской области

В больнице, куда привезли пострадавших от ночной атаки россиян по общежитию в Киевской области, сайту ТСН.ua рассказали о состоянии пострадавших.

“Двое пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии. Еще четыре человека получили травмы средней тяжести, один человек проходит амбулаторное лечение. Люди получили переломы конечностей, ожоги туловища, рук, ног, рваные раны. У всех травмы практически одинаковые. У одного пациента черепно-мозговая травма”, – рассказали нам в больнице.

Также среди пострадавших один ребенок – мальчик 15 лет.

“В результате вражеского удара к нам попала целая семья. Мужчина, жена и ребенок. Всем оказываем медицинскую помощь. Медикаментов и материалов нам хватает”, – говорят в больнице.

Напомним, что в результате ночной атаки дронами-камикадзе в городе Ржищев на Киевщине количество погибших возросло до шести.

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