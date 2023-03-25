Переименование улиц в Киеве: кого увековечили вместо пропагандистов и городов РФ

Утвержденные предложения охватывают ряд очень знаковых и массивных городских объектов, переименования которых долго ждали киевляне.

В Киеве на этой неделе переименовано еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

О новых названиях улиц и проспектов рассказал эксперт и общественный деятель в сфере культуры и национальной памяти Тимош Мартыненко-Кушлянский в Facebook.

"Утвержденные предложения охватывают ряд очень знаковых и массивных городских объектов, переименования которых долго ждали киевляне. А перечень увековеченных персоналий включает в себя ряд фундаментальных фигур украинской и европейской истории и культуры", — пишет он.

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Одна из крупнейших в городе магистралей — бульвар Перова — получила название исторической местности, через которую пролегает, и изменила тип с "бульвара" (которого там давно уже нет) на "проспект". Итак, теперь есть Воскресенский проспект, который продолжает добрую киевскую традицию увековечить названия наших местностей в объектах топонимики.

Наконец достойно увековечены украинские космонавты – первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк и первый украинский космонавт Павел Попович. Вместе они символизируют выдающийся вклад украинцев в развитие космической отрасли и в освоение космического пространства – хотя это, безусловно, тема отдельного сообщения. Итак, проспект Юрия Гагарина стал проспектом Леонида Каденюка, а улица Космонавта Волкова – улицей Космонавта Поповича. Об увековечении обоих речь в Киеве активно шла не менее пяти последних лет.

Еще один киевский проспект с полностью пропагандистским названием – Освободителей – получил имя Георгия Нарбута, выдающегося украинского художника, графика, автора первых украинских денежных знаков, государственных символов Украины времен Павла Скоропадского и одного из ректоров Украинской академии искусств.

Улица Марины Цветаевой также изменила свое название в честь выдающейся украинской и европейской художницы, киевлянки Александры Экстер. К сожалению, это имя было долгое время с одной стороны забыто украинцами, а с другой – аннексировано россиянами. Экстер – одна из основательниц и выдающихся фигур украинского и европейского авангарда наконец-то вернулась домой в Киев, о чем она часто мечтала, живя в эмиграции в Париже.

Улица Пятигорская на Ширме стала улицей Альпийской, как и просили ее жители.

Улица и переулок Москвина, которые находятся здесь же на Ширме, стали, соответственно, улицей и переулком Ивана Фирцака, также известного под прозвищами Кротон и Иван Сила – выдающегося украинского закарпатского борца и силача. В ХХ веке Украина подарила миру двух богатырей, ставших легендами еще при жизни – Ивана Пиддубного и Ивана Фирцака. Теперь оба запечатлены в символическом пространстве украинской столицы.

Улица Тагильская стала улицей выдающейся украинской диссидентки Оксаны Мешко, которую при жизни называли "казацкой матерью" и "легендой диссидентского движения". Оксана Яковлевна жила прямо на соседней с Тагильской улице Верболозной.

Улица Семьи Хохловых неподалеку от Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко теперь – улица имени валлийского журналиста Гарета Джонса, который одним из первых рассказал миру правду о Голодоморе 1932-1933 гг.

Улица Маршальская сменила название в честь выдающейся киевской художницы, керамистки Галины Севрук. Кстати, кроме своего выдающегося творческого наследия, Галина Сильвестровна еще и представительница одной из самых легендарных и древних киевских семей – Григоровичей-Барских, проживающая здесь, как минимум, со времен Богдана Хмельницкого.

Улица Добролюбова на Зверинце стала улицей Владимира Короткевича – выдающегося белорусского писателя, чье становление и значительная часть жизни связаны с Киевом. Наверное, нет фигуры, которая больше объединяет украинскую и белорусскую культуры, чем Короткевич, который был искренне влюблен в Киев. Местность, на которой появилась улица Короткевича, напрямую связана с жизнью и творчеством выдающегося писателя.

И, конечно, невозможно не упомянуть, что в Киеве исчезли улица и площадь Льва Толстого. Вместо улицы Толстого в столице наконец достойно и надлежаще почтен наш видный государственный гетман Павел Скоропадский. А вместо площади Льва Толстого будет площадь Украинских героев, которая будет увековечивать борцов за независимость Украины всех времен.

ПАКЕТ №7, знаковый. Друзья, наконец, дошли руки традиционно поделиться аналитикой и итогами по утвержденным новым... Опубликовано Tymish Martynenko-Kushliansky Пятница, 24 марта 2023 г.

Напомним, определена новая дата основания Киевщины — это 842 год.

Отказ от советщины, переименование улиц и демонтаж памятников

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