Переходил в запрещенном месте: в Киевской области на колеях погиб 27-летний мужчина

Правоохранители устанавливают причины ДТП.
В с. Мотовиловка Фастовского района Киевской области на железнодорожной станции погиб 27-летний мужчина, переходивший колею в запрещенном месте.
Об этом сообщили в Фастовском районном управлении полиции.
По данным правоохранителей, мужчина переходил колею в запрещенном месте. Его сбил поезд "Киев-Каменец-Подольский". Машинист применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось.
От полученных травм 27-летний мужчина скончался на месте происшествия. В полиции открыли производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины ДТП.
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