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Переходил в запрещенном месте: в Киевской области на колеях погиб 27-летний мужчина

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Переходил в запрещенном месте: в Киевской области на колеях погиб 27-летний мужчина

Полиция Киевской области

Правоохранители устанавливают причины ДТП.

В с. Мотовиловка Фастовского района Киевской области на железнодорожной станции погиб 27-летний мужчина, переходивший колею в запрещенном месте.

Об этом сообщили в Фастовском районном управлении полиции.

По данным правоохранителей, мужчина переходил колею в запрещенном месте. Его сбил поезд "Киев-Каменец-Подольский". Машинист применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось.

От полученных травм 27-летний мужчина скончался на месте происшествия. В полиции открыли производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают причины ДТП.

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