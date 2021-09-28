Переходил дорогу: в Киеве водитель легковушки наехал на пешехода (фото)

В каком состоянии пострадавший, сейчас неизвестно.

В Киеве утром 28 сентября случилось дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки сбил пешехода, который переходил дорогу.

Об этом сообщает телеграмм канал DTP.Kiev.ua.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Бульварно-Кудрявская в Шевченковском районе столицы. Там водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на пешехода. Сейчас еще неизвестно, на какой сигнал светофора мужчина переходил проезжую часть. Пострадавший же, судя по его формы одежды, — сотрудник "Муниципальной охраны".

На месте происшествия работали медики и следователи по ДТП. Устанавливаются все причины случившегося.

Напомним, в Полтавской области в реку Псел по неизвестным причинам съехал автомобиль Lada Priora. В его салоне находилось четверо мужчин, но только один из них сумел выжить, поскольку вовремя выпрыгнул из салона.

Новости Украины: на трассе "Херсон-Геническ" произошла тройная ДТП - 2 человека погибли на месте

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку