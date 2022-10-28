Передавал оккупантам координаты для ракетных ударов по столице: в Киеве будут заочно судить крымчанина

Человек, находясь на территории временно оккупированного Крыма, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был завербован спецслужбами государства-агрессорки.

В Киеве будут заочно судить завербованного российскими оккупантами крымчанина, который передавал им координаты для ракетных ударов по столице.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, мужчина, находясь на территории временно оккупированного Крыма, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был завербован спецслужбами государства-агрессора.

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В частности, от российских кураторов мужчина получил задачу, используя свои связи, организовать сбор и передачу информации о передвижении на территории Киева и Киевской области украинских войск, расположении блокпостов, а также адреса объектов критической, гражданской и военной инфраструктуры в столице.

Фото: Прокуратура Киева

"Указанные задачи мужчина передавал своей знакомой – 60-летней жительнице Киева, которая по собственному мобильному телефону фотографировала эти объекты. Собранную информацию, а также координаты расположения объектов женщина передавала сообщнику через мобильные приложения", — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что с марта по июнь женщина собрала и передала соучастнику информацию о 21 вышеуказанном объекте. В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Обвинительный акт по отношению к ней в сентябре 2022 года направлен в суд.

Обвинительный акт относительно ее сообщника, гражданина Украины, по обвинению в совершении государственной измены в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины), направлен в Соломенский районный суд города Киева. Его будут судить заочно.

Напомним, и.о. главы СБУ Василий Малюк подтвердил, что в деятельности УПЦ МП есть угрозы враждебного влияния. По его словам, уже есть 33 подозреваемых из УПЦ МП – от агентов сбора информации до корректировщиков огня в рясах.

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