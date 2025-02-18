Передавал ФСБ информацию о бойцах ВСУ: в Киевской области задержали агента российских спецслужб

Предатель передавал оккупантам информацию о бывших заключенных, которые в настоящее время воюют в составе штурмовых подразделений Сил обороны на передовой.

Служба безопасности Украины совместно с ДБР и при поддержке Министерства юстиции задержала в Киевской области агента российских спецслужб. Предателем оказался руководитель отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний столичного региона, завербоваемого ФСБ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, он передавал оккупантам информацию о бывших заключенных, сейчас воюющих в составе штурмовых подразделений Сил обороны на передовой.

Российскую сторону особенно интересовали персональные данные экс-осужденных, даты их увольнения, а также названия воинских частей, где они проходят службу. Полученные сведения ФСБ планировалось использовать для установления расположения подразделений ВСУ и попыток вербовки украинских военных.

Злоумышленник имел доступ к служебной документации, в частности, к личным характеристикам эксузников и их направлениям на фронт. Однако правоохранители зафиксировали его деятельность и задержали при попытке передать очередной "отчет" российскому куратору.

В Киевской области задержали агента ФСБ.

Во время обысков у фигуранта изъяли пять мобильных телефонов и несколько SIM-карт, используемых для конспиративной связи.

Следствие установило, что в обмен на шпионаж оккупанты обещали агенту "эвакуацию" во временно оккупированный Луганск, откуда он приехал на Киевщину в 2014 году.

Во время обысков у фигуранта изъяли пять мобильных телефонов и несколько SIM-карт, используемых для конспиративной связи.

На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию провели сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области совместно с ДБР при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали женщину, которая во время оккупации Херсона способствовала незаконному вывозу украинских детей на временно оккупированную территорию.