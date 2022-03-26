Передавал армии РФ информацию об украинских патриотах: в Киеве задержан коллаборант

Житель столицы угрожал и запугивал граждан, имеющих патриотическую украинскую позицию.

В Киеве задержан коллаборант, который передавал армии РФ информацию об украинских патриотах, а также угрожал и запугивал граждан, имеющих патриотическую украинскую позицию.

В Соломенском районе полицейские уже начали досудебное расследование.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили 49-летнего жителя столицы в причастности к коллаборационной деятельности.

В ходе проверки мобильного телефона, а именно переписки в социальных сетях и мессенджерах, полицейские выяснили, что киевлянин активно поддерживает пророссийские движения. В частности, мужчина передает армии страны-агрессора информацию об украинских патриотах, а также угрожает и запугивает граждан, обладающих патриотической украинской позицией.

По согласованию с Соломенской окружной прокуратурой дознаватель Соломенского управления полиции сообщил фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность, и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, в Киеве задержана диверсионно-разведывательная группа. В состав ДРГ входили трое мужчин 1975, 1979 и 1997 годов рождения и женщина, 2000 года рождения.

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